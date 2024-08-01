В Тегеране мог погибнуть новый президент республики: Иран предупредил ООН об "ударе возмездия" по Израилю. Разглашено участие разведки США

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 3,7K прочитали На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель исламской республики Иран Амир Саид Иравани предупредил собравшихся о грядущем "ударе возмездия".
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