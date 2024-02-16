SpaceX обвинили в публикации недостоверного снимка из космоса

Изображение, опубликованное SpaceX в социальной сети Х / © SpaceX Однако внимание многих фанатов компании и любителей космоса привлекла не сама новость, а иллюстрировавший ее снимок развертывания спутников Starlink.
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