iPhone 18 Pro сметают с виртуальных полок по предзаказам в Китае: за первый час продажи более чем вдвое превысили прошлогодние на Taobao

Самой востребованной моделью стала iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ в новом бордовом цвете Apple открыла предварительные продажи серии iPhone 18 Pro в Китае по цене от 10 000 юаней, и первая партия устройств быстро разошлась.
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