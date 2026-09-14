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Рифат Фәттахов гаиләсендә никах туе

Рифат Фәттахов гаиләсендә никах туе

Ваһапов фонды директоры, продюсер Рифат Фәттахов гаиләсендә куанычлы вакыйга – аның улы Таңбулат сөйгәне белән гаилә корып җибәргән.

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