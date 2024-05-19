Ночь музеев, кейс семьи Морозовых и холодный май. Итоги РИА «Новый День»

Непривычно холодная весна не помешала планам уральцев. В Свердловской области завершился отопительный сезон, акция «Ночь музеев» собрала огромное количество посетителей, а в Екатеринбурге все же зацвели яблони.
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