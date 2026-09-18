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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агаларов об отмене его гола ЦСКА: «Там и кадр кривой, и офсайдные линии. По этому поводу когда‑то Галактионов сказал пару фраз, я то же самое думаю»

Нападающий махачкалинского « Динамо » Гамид Агаларов высказался об отмененном из-за офсайда голе в ворота ЦСКА в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:3).

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