Россиян предупредили об опасности постоянной рекламы в телефоне

Если во время работы смартфона на экране постоянно появляется реклама, то это может свидетельствовать о заражении устройства вирусом, рассказал руководитель макрорегиона компании «Первый бит» Владимир Рождественский в разговоре с «Праймом».
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