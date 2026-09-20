В Майкопе в жилом секторе упал беспилотник

В Майкопе беспилотный летательный аппарат упал на территории жилого сектора. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Трамп отказался н...
- ГБ В Британии заявил...
- ГБ «Ракета Судного д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым