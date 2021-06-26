Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    Да это наша история . Она есть и будит нашей . Но жить то надо сегодня а нас тянут назад .Фотохроника совет...
  • Юрий Ded
    Да было асё и секции и котки и площадки . Кто хотел тот и занимался а кто не хотел для тех было ГТО и остальные нормы...25 фото, показыва...
  • Александр Лисовский
    Да ! Не помню даже когда стал на коньки , а в первом классе мой сосед отвёл меня в секцию спортивной гимнастики , пот...25 фото, показыва...

12 июня 1991 года у СССР появился новый «главный могильщик»

12 июня 1991 года у СССР появился новый «главный могильщик»

  12 июня 1991 года на состоявшихся в РСФСР первых в истории президентских выборах победу одержал Борис Ельцин.

Вернуться к статье
44
Обсудить
нина ромашкина
"...страна, в которой мы теперь живём, станет Российской Федерацией" - вы-то в Российской федерации живёте, а мы остались за бортом из-за предателей, пробравшихся в верхние эшелоны власти. "Слава" предателям СССР!
Борис Осипов
Anatoly Kiselev
А кто мешает вставить в название страны слово "Социалистическая" тем более что это не противоречит социальному государству каковым РФ определена в Конституции. Надо провести референдум, но только кто на это пойдёт их тех что захватили у нарада власть и удерживают её. Почему захватили? А потому что принимают антинародные Законы и не принимают те что для народа и страны.
Ингерман Ланская
а как совковый пипл скакал-радовался - свалили ненавистный режим красно-коричневых... Адабрямсами были 90% пипла.... а через ..дцать лет адабрямсы приуныли - оказывается теперь Работать надо, а не как про совдепии - за безделье на работе деревянные получать... печалька лодырям((((

Картина дня

наверх