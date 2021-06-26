12 июня 1991 года у СССР появился новый «главный могильщик»

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеПолитика12 июня 1991 года у СССР появился новый «главный могильщик» 12 июня 1991 года на состоявшихся в РСФСР первых в истории президентских выборах победу одержал Борис Ельцин.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьнина ромашкина"...страна, в которой мы теперь живём, станет Российской Федерацией" - вы-то в Российской федерации живёте, а мы остались за бортом из-за предателей, пробравшихся в верхние эшелоны власти. "Слава" предателям СССР!БОБорис ОсиповAnatoly KiselevА кто мешает вставить в название страны слово "Социалистическая" тем более что это не противоречит социальному государству каковым РФ определена в Конституции. Надо провести референдум, но только кто на это пойдёт их тех что захватили у нарада власть и удерживают её. Почему захватили? А потому что принимают антинародные Законы и не принимают те что для народа и страны.Ингерман Ланскаяа как совковый пипл скакал-радовался - свалили ненавистный режим красно-коричневых... Адабрямсами были 90% пипла.... а через ..дцать лет адабрямсы приуныли - оказывается теперь Работать надо, а не как про совдепии - за безделье на работе деревянные получать... печалька лодырям((((Комментировать
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