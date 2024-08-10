Российская делегация представила национальные блюда на гастрономическом фестивале АСЕАН

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 57-летию АСЕАН, российская делегация, возглавляемая постоянным представителем при АСЕАН Евгением Загайновым, приняла участие в гастрономическом фестивале, сообщает «Большая Азия».
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