Преступник из мира кино: дюжина самых безумных фильмов с участием Николаса Кейджа

Звезда Голливуда Николас Кейдж реализовал мечту любого актера — он сыграл в 120 известных «Кинопоиску» фильмах, снял собственный в качестве режиссера («Жиголо», 2002), спродюсировал десятки картин и воплотил на экране невероятное количество разноплановых образов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии