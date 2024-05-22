Ядовитого паука-альбиноса обнаружила жительница Новосибирской области

«Я никогда в своей жизни не видела пауков таких кислотных расцветок. Немного понаблюдав, заметила, что он увеличивает или уменьшает сочность окраски, а в какой-то момент вообще стал ее менять», – рассказала местная жительница Ирина «Тогучинской газете».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии