Ядовитого паука-альбиноса обнаружила жительница Новосибирской области

«Я никогда в своей жизни не видела пауков таких кислотных расцветок. Немного понаблюдав, заметила, что он увеличивает или уменьшает сочность окраски, а в какой-то момент вообще стал ее менять», – рассказала местная жительница Ирина «Тогучинской газете».