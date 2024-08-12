Летом 2024 года резонансная тема с чёрной трансплантологией на Украине вышла на новый уровень. Русские военные нашли на освобождённой территории ДНР одну из операционных, где производилось изъятие человеческих органов, на самой Украине по подозрению в торговле органами был задержан бывший замминистра здравоохранения, а украинские журналисты раскрыли грязную схему, в которую, вероятно, вовлечён и глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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