Ольга Ковитиди: Крым. Симферополь. Государственный Совет Республики Крым

Крым. Симферополь. Государственный Совет Республики Крым.Доброе утро, друзья!22 марта , в установленном порядке, в соответствии с Положением о творческом конкурсе на лучший проект государственного гимна Республики Крым, утвержденномПостановлениемГосударственного СоветаРеспублики Крымот 28 ноября … .
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