Районный будни
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Районный будни

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    Длинные и не к месту названия. Куда лучше именно там напр. "Площадь Аляска".Москвичи выбрали ...

Сотрудники полиции ЮВАО пресекли мошенническую деятельность участников организованной группы

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин и женщину, обвиняемых в мошеннических действиях в отношении граждан», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.

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