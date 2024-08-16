Взявший на себя командование специальным подразделением Вооружённых сил Российской Федерации «Ахмат» Апты Алаудинов проинформировал о том, что на территории Курской области за двухдневный период были пленены пятеро военнослужащих ВС киевского режима, среди которых был участник нацистского формирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии