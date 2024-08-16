Взявший на себя командование специальным подразделением Вооружённых сил Российской Федерации «Ахмат» Апты Алаудинов проинформировал о том, что на территории Курской области за двухдневный период были пленены пятеро военнослужащих ВС киевского режима, среди которых был участник нацистского формирования.