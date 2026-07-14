Овечкин о побитом рекорде Гретцки: «Русская школа. Это для страны»

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтон Кэпиталз», высказался о том, что в прошлом сезоне он побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.