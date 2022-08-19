События последних месяцев многому научили европейцев

Появились новые, актуальные европейские пословицы и поговорки — Кто раньше встал, того и чистая вода— Сколько беженца не корми, он всё равно больше хочет— Рыба гниёт с головы, но всё равно съедобна, жрать то больше нечего— Слово - серебро, молчание - золото, дрова и газ - платина— У семи европолитиков страна без газа— Семь одежек, а все равно холодно— Ни рыбы, ни мяса, ни зерна, ни газа— У семи нянек дитя грязное— Гол, как хохол— Кот из дому, хоть сами мышей поедим— Кто старое помянет, тому газ вон— Не имей сто евро, а имей сто рублей— Всяк сверчок жди Северный Поток— По красным трусам встречают, да выпроводить не могут— Без труда не вытащить турбину из-за бугра— Что Шольцу смешно, то немцу смерть— Если в доме нет тепла, выгоняй скорей хохла— На чужой поток не разевай роток— Семь раз отмерь, один раз введи санкции На самом деле прикольные такие поговорки с которыми придётся ещё долгое время жить Европе Чуть дополню перечень — Хорошо смеётся тот, кто смеётся после Шольца— На чужой газок не открывай роток— Как турбину по плечу не хлопай, из неё газ не пойдёт— Как нацистов не лупи, все через Европу лезут— Кто Байдена помянет, тому газ вон— Любишь гей-парады, люби и оспу обезьян— Пока Град не грянет, хохол по-русски не заговорит— Рыба ищет где глубже, а европеец где дрова https://chervonec-001.