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СМИ: совет директоров «Яндекса» не хочет продавать компанию бизнесменам, находящимся под санкциями

СМИ: совет директоров «Яндекса» не хочет продавать компанию бизнесменам, находящимся под санкциями

Сделка по продаже контрольного пакета IT-гиганта не просто буксует, а находится на грани срыва. Совет директоров компании не устраивает качественный состав потенциальный покупателей, поскольку большинство из них находятся под западными санкциями.

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