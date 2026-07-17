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Развитие в гармонии: в Республике Алтай разрабатывают архитектурный код

Развитие в гармонии: в Республике Алтай разрабатывают архитектурный код

Архитектурный код Республики Алтай — не набор запретов, а ориентиры для развития. Его принцип прост: архитектура не должна спорить с Алтаем, а должна подчёркивать его уникальность и бережно вписываться в ландшафт.

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