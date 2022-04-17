Лжеброкеры выманили более 700 тысяч рублей у пенсионерки из Приморья

Лжеброкеры выманили более 700 тысяч рублей у пенсионерки из Приморья

Пенсионерка из Уссурийска стала жертвой интернет-мошенников, представившихся сотрудниками брокерской конторы.

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