❗️Сегодня в Красногвардейском районе будут уничтожать боеприпасы «Сегодня в 13:00 на территории Октябрьского сельского поселения будет проводиться плановая утилизация боеприпасов.
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❗️Сегодня в Красногвардейском районе будут уничтожать боеприпасы «Сегодня в 13:00 на территории Октябрьского сельского поселения будет проводиться плановая утилизация боеприпасов.