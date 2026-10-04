📷⚡️Корпус морской пехоты США интенсифицирует испытания экранопланов: проект Seaglider Лаборатория боевых действий Корпуса морской пехоты США (MCWL) существенно расширила финансирование совместного с компанией REGENT Craft проекта Seaglider.
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