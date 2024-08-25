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Не только о футболе

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Нули «Зенита» и «Спартака», поражение «МЮ», победа «Барсы», поул Норриса, золото российских каноистов на ЧМ и другие новости

Нули «Зенита» и «Спартака», поражение «МЮ», победа «Барсы», поул Норриса, золото российских каноистов на ЧМ и другие новости

1. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в Санкт-Петербурге в 6-м туре Мир РПЛ. Москвичи были лучше по моментам и статистике и более получаса играли в большинстве после удаления Эраковича.

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Комментарии
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Лена Мисько
мне вот тоже не понятно, почему те, кто нанес ЧМТ имеют тоже право на лишнюю замену
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5 час.
Лена Мисько
2 .... 3 уже вряд ли в правилах же написано: Всего может быть по семь замен.
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5 час.
Лена Мисько
⚡️«Локомотив» продолжает показывать отличный футбол и добился очередной победы. Сегодня команда Михаила Галактионова обыграла (https://t.me/matchpremier/19278) на своем поле «Ростов» (3:2) и вышла в единоличные лидеры чемпионата России.
МАТЧ ПРЕМЬЕР
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3 час.

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