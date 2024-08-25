Нули «Зенита» и «Спартака», поражение «МЮ», победа «Барсы», поул Норриса, золото российских каноистов на ЧМ и другие новости

Глушенкова позвали в сборную, но он выбыл на 3-4 недели, Вьетнам и Таиланд – соперники России, супердебют Мотты в «Юве», Феликс в «Челси», Гюндогана ждут в «Сити», Варди снова кайфует в АПЛ и другие новости