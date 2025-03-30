Россиянам дали рекомендации по покраске яиц к Пасхе

В преддверии Пасхи депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT дал рекомендации по подготовке к празднику и покраске яиц.
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