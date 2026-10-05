Турция в 2026 году передала Украине зенитные комплексы ближнего радиуса действия Korkut для борьбы с беспилотниками.
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В знак благодарности Россия должна эрдогану дать ещё больше газа и построить пару АЭС! Но помидоры у турок не покупать!