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Газета.ру

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MEE: Турция поставила Украине комплексы ПВО Korkut для борьбы с дронами

MEE: Турция поставила Украине комплексы ПВО Korkut для борьбы с дронами

Турция в 2026 году передала Украине зенитные комплексы ближнего радиуса действия Korkut для борьбы с беспилотниками.

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