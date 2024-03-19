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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Как "Красная шапочка" обидела самку

Как "Красная шапочка" обидела самку

Вот так вот незаметно-незаметно, а актриса и общественный деятель Яна Поплавская стала, возможно, голосом российской совести и российского народа "номер два".

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Комментарии
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Надежда
Яночка, мы благодарны тебе за смелость, но, пожалуйста, будь осторожна, враг коварен и опасен!
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7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Яна очень прямолинейна и правдива. Все правильно сказала об этой таари.
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5 час.
BV
Boris Voronin
НА ТВ Эрнст проталкивает сплошь бесталанных проституток!!!
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2 час.

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