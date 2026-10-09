Глава МИД Украины Сибига: Совбез ООН соберется по запросу Киева из-за ударов

Совет Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) 9 октября соберется по запросу Киева из-за участившихся ударов России по украинским объектам.
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