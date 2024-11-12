Глава МИД Финляндии Валтонен: не нужно принуждать Украину к нейтралитету

Принуждение Киева к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом, ссылаясь на выступление в кулуарах Парижского форума мира министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, сообщает ТАСС.
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