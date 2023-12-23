Бивол победил Артура и защитил титул чемпиона мира

Дмитрий Бивол уверенно победил Линдона Артура и сохранил титул чемпиона мира. В Эр-Рияде завершился боксерский поединок, в котором чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встречался с Линдоном Артуром.
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