Бивол победил Артура и защитил титул чемпиона мира

Дмитрий Бивол уверенно победил Линдона Артура и сохранил титул чемпиона мира. В Эр-Рияде завершился боксерский поединок, в котором чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встречался с Линдоном Артуром.