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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галиев о вылете ЦСКА из Кубка Гагарина: «Нам тренеры и руководство потом все скажут. Сейчас тяжело объяснить»

Армейцы проиграли серию против минского «Динамо» (2-4) и вылетели из плей-офф. В шестом матче ЦСКА уступил дома со счетом 2:6.

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