Европейские участники переговоров, как пишет NYT, отнеслись к предложению резко отрицательно. По их мнению, это бы перечеркнуло многолетние усилия ЕС по отказу от российского газа, которые поддерживал Вашингтон.
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