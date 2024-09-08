Пакистан рассматривает возможность расширения торговли с Ираном

Приверженность Пакистана к расширению двусторонней торговли с Ираном и другими региональными партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразил министр торговли Пакистана Джам Камаль Хан 8 сентября в интервью IRNA.
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