В Госдепе заявили, что удары Киева не должны вести к жертвам мирного населения

Представитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для журналистов, что американские власти призывают Украину сделать все возможное для предотвращения гибели мирных жителей во время боевых действий.
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