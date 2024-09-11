Советник главы офиса Зеленского Подоляк похвалил за дебаты и Трампа, и Харрис

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского, похвалил за проведенные дебаты и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис.
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