Сергей Булаев: Алтайскому краю нужна специальная ипотека, чтобы остановить отток молодежи

Льготная ипотека для молодых специалистов может компенсировать невысокие зарплаты в Алтайском крае, считает политик Алтайскому краю нужна специальная льготная ипотека по примеру программы, которая действует на Дальнем Востоке.
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