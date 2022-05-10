Скутерист получил травму уха после столкновения с машиной на юго-востоке Петербурга

pixabay/PD ДТП с участием скутера и легкового автомобиля произошло на юго-востоке Санкт-Петербурга. В результате аварии скутерист получил травму руки и уха, сообщает сообщество «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» в социальной сети.