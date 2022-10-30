Бельгийское издание: Польша готовится к захвату территории Западной Украины, названной «историческими землями»

Бельгийское издание: Польша готовится к захвату территории Западной Украины, названной «историческими землями»

Польша готовится к захвату территории Западной Украины, планы по введению польской армии на "исторические земли Польши" составлены и утверждены, причем задолго да начала российской спецоперации.

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