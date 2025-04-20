Врачи рекомендовали Боярскому месяц не выходить на сцену

Артисту Михаилу Боярскому, который получил травму в театре, рекомендовали не выступать на сцене в течение месяца, однако он может принять решение исходя из своего самочувствия, сообщила его супруга, художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.
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