В России обнаружили могилу брата Подоляка

Чешский ресурс KIU, специализирующийся на отслеживании информации о погибших на Украине российских офицерах по некрологам, мемориальным доскам и фотографиям могил, сообщил, что в России умер Владимир Подоляк, старший брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.