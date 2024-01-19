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Мемориальную доску Юрию Соломину хотят установить на Доме офицеров в Чите

Мемориальную доску Юрию Соломину хотят установить на Доме офицеров в Чите

Памятную табличку звезды хотят повесить рядом с доской певца Иосифа Кобзона.Мемориальная доска народному артисту СССР, уроженцу Читы Юрию Соломину появится на Доме офицеров в Чите в год 90-летия великого актера – в 2025 году.

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