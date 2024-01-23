«Страна.ua»: Получившие паспорт РФ украинцы потеряют гражданство

По данным издания «Страна.ua», внесённый в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве подразумевает лишение украинского гражданства жителями Украины, получившими паспорт Российской Федерации.
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