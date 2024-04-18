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Военное обозрение

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ФСБ РФ рассекретила документ о срыве контрразведкой «Смерш» мятежа проникших в РККА украинских нацистов в 1944 году

ФСБ РФ рассекретила документ о срыве контрразведкой «Смерш» мятежа проникших в РККА украинских нацистов в 1944 году

Группа красноармейцев, разделяющая идеологию украинского национализма, готовила вооруженный бунт в своем полку.

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