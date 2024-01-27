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ACB. «Бильбао» – «Сарагоса», «Тенерифе» встретится с «Мурсией» и другие матчи

«Бильбао» примет «Сарагосу», «Тенерифе» дома встретится с «Мурсией». АСВ Регулярный чемпионат Тенерифе – Мурсия Дата проведения 27 января, 20.

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