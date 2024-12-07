Российских школьников заставят учить ПДД: что известно об инициативе?

Статистика неумолима: число ДТП с участием детей и подростков растет. Национальный автомобильный союз (НАС) бьет тревогу, обращаясь к правительству с предложением вернуть обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) в школьную программу.
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