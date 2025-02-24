JME: в Аппалачах нашли ископаемые останки белок-летяг размером с кошку

Американские ученые из государственного университета Восточного Теннесси выяснили, что около 5 млн лет назад на территории современных гор Южные Аппалачи жили гигантские белки-летяги размером с домашнюю кошку.
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