Позитив для оптимистов

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Фиги в карманах

Фиги в карманах

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ, НИКЕРИЧЕВ АНДРЕЙ/ АГЕНТСТВО "МОСКВА" АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ФИГИ В КАРМАНАХ: СОБЧАК И БОГОМОЛОВ ПОКАЯЛИСЬ Творческая богема, которая десятилетиями сидела, свесив ноги, на горбу у русского человека, вдруг стала токсична.

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