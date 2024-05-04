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Не только о футболе

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Рублев вышел в финал в Мадриде, бан Тихонова за сексизм, Ройс покидает «Боруссию», Алекно возглавил «Зенит» и другие новости

Рублев вышел в финал в Мадриде, бан Тихонова за сексизм, Ройс покидает «Боруссию», Алекно возглавил «Зенит» и другие новости

1. Андрей Рублев выиграл у Тэйлора Фрица в полуфинале в Мадриде и вышел в 5-й финал «Мастерса» в карьере.

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Комментарии
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КУАТ
Что такое &quot;всемирный&quot;?
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8 час.
Максим Комаров
Всех ебем
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8 час.
Лена Мисько
Снова РФС и снова судьи КДК РФС дисквалифицировал Андрея Тихонова на ПЯТЬ СУКА МАТЧЕЙ Первой лиги за то, что главный тренер Енисея выразил недовольство назначением женщины-арбитра на игру... Таким образом, Тихонов не сможет руководить командой до окончания сезона - там осталось ровно 5 игр. Пока РПЛ и ФНЛ пытаются каким-то образом развивать футбол, делая его лучше, ярче и интереснее, РФС готов забанить, запретить и наказать кого угодно и за что угодно. Подумаешь, пять матчей Тихонову. Да кто он такой! Тут у нас серьезные люди сидят... Еще вот Руслан Безруков есть - того через КДК не забанить, но есть комитет по этике, возбудившийся впервые за, кажется, год на ровном месте - после шутки о проставе Краснодара за победу Рубина над Зенитом. Или это не комитет возбудился, а Зенит, чьи боссы вот уже много лет руководят РФС? Вопросы, вопросы... 🤔🤔🤔 Порой РФС кажется оставшимся в XX веке, когда пора бы уже как-то двигаться вперед. А количество безумных дисквалификаций - за эмоции в подтрибунке, жесты на поле во время и после матчей итд - превысило адекватное количество уже давно. При этом слепоту судей в Союзе комментировать как-то стесняются, а босс наших арбитров Милорад Мажич, набрав в рот воды, с важным видом проходит мимо журналистов. Главное - убедить себя, что все в порядке. А на остальных - пофиг...\
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7 час.

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