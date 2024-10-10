Израильские танки прикрыли сверху, пока не прилетело

Израильский оборонный концерн Rafael заявил, что усовершенствовал свой комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy, который отныне, по видимому, не имеет мертвой зоны в верхней полусфере, что равнозначно способности отражать атаки fpv-дронов и защитить танки от сбросов с мультикоптеров, 8 октября сообщает The War Zone.