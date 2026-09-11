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Происшествия

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Министр внутренних дел по Донецкой Народной Республике вручил служебные удостоверения новым сотрудникам полиции Донбасса

В столице Республики прошла встреча руководства Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике с молодыми специалистами, недавно получившими дипломы о высшем образовании.

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